Publicado 09/12/2022 08:11

Aos gritos de "fechem o Congresso!", cerca de mil manifestantes marcharam pelas ruas do centro de Lima, capital peruana, na quinta-feira, 8, exigindo também a libertação do ex-presidente Pedro Castillo, detido sob acusação de rebelião e conspiração pelo Ministério Público após um autogolpe fracassado. O protesto se dirigiu à sede do Parlamento, onde foi dispersado pela polícia com gás lacrimogêneo e onde ao menos três pessoas foram presas."Pedro Castillo, o Peru está com você!" e "se não houver libertação, haverá revolução!" foram algumas das palavras de ordem ouvidas durante a marcha de cerca de dez quarteirões pelo centro histórico da capital, que foi guardado pelas autoridades.A manifestação foi controlada pelas forças de segurança à noite, depois de alguns dos participantes terem incendiado barreiras de plástico para controlar a circulação de veículos. Foi o maior protesto a favor de Castillo em Lima nas últimas 24 horas.O ex-presidente está detido preventivamente em uma base policial a leste de Lima e permanecerá privado de liberdade por pelo menos sete dias por decisão de um tribunal, a pedido do Ministério Público.Algumas faixas tinham a frase "Dina não me representa", em alusão a Dina Boluarte, que era vice-presidente de Castillo e foi empossada como presidente pelo Congresso na quarta-feira sob a lei constitucional peruana."Estou marchando para defender meu presidente Pedro Castillo, que foi destituído injustamente. Fizeram o impossível para tirar Castillo, desde o momento que ele entrou não o deixaram trabalhar", disse Mery Colque, de Cusco, enquanto ia para a sede do Legislativo.Protestos a favor de Castillo também foram registrados em vários departamentos e cidades do interior do Peru, como Chota, em Cajamarca, cidade natal de Castillo, Trujillo, Puno, Ayacucho e Huancavelica. mandatário de esquerda foi derrubado pelo Congresso , dominado pela oposição de direita, depois de tentar dissolver o Legislativo e estabelecer um regime de exceção para governar por decreto . A tentativa falhou após três horas, rejeitada pelos poderes públicos e instituições estatais.