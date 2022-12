Ação é a primeira desta magnitude na empresa em quatro décadas - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/12/2022 16:38

Mais de mil funcionários do jornal "The New York Times" iniciaram uma greve nesta quinta-feira, 8, depois que não conseguiram alcançar um acordo com a direção da empresa por aumentos salariais, informou o sindicato de Nova Yorks.



Jornalistas e trabalhadores de outros setores do jornal mais conhecido dos Estados Unidos declararam uma greve de 24 horas.



O NewsGuild de Nova York, sindicato que representa os trabalhadores em greve, informou que um dos principais pontos de divergência é a recusa da direção em aumentar os salários de acordo com o índice de inflação.



"Mais de 1.100 trabalhadores do New York Times estão oficialmente em greve, a primeira desta magnitude na empresa em quatro décadas", publicou nas redes sociais o sindicato esta manhã.

A porta-voz do NYT, Danielle Rhoades Ha, afirmou em um comunicado que as negociações não acabaram e "é decepcionante que tenham tomado uma ação tão extrema quando não estamos em um impasse".



Phoebe Lett, produtora de podcasts do jornal, publicou nas redes sociais: "É de partir o coração ter que ficar ao lado de quase 1.200 colegas que sacrificam tudo pelo bem deste lugar, de chapéu na mão, pedindo ao @nytimes que demonstre que nos valoriza. Mas aqui estamos".



O sindicato afirmou que os integrantes estão "dispostos a fazer o necessário para conseguir uma redação melhor para todos".