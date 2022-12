Tina e Ronnie Turner - Reprodução/Redes Sociais

Tina e Ronnie TurnerReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/12/2022 08:17

O ator Ronnie Turner, filho da cantora Tina Turner, morreu na última quinta-feira, 8, aos 62 anos. Ao jornal americano "TMZ", a polícia informou que recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que ele estava fora de casa e com dificuldade para respirar. No entanto, eles não chegaram a tempo de socorrê-lo. Tina tem 83 anos.

A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades, mas ao que tudo indica, foi uma piora decorrente do câncer com o qual Ronnie convive há anos. Em uma publicação nas redes sociais, a esposa do cantor, Afida Turner, disse que "Ronnie ficou doente em três semanas". "Maldito câncer", concluiu.

Em outra postagem, ela se declarou para o marido: "Um verdadeiro anjo. Alma altamente espiritual. Meu marido, meu bebê, meu melhor amigo". "Fiz o melhor até o fim. Dessa vez não consegui te salvar. Te amo. Foram 17 anos e isso é muito, muito ruim. Isso é uma tragédia", completou Afida.

Tina, Ronnie e Afida Turner Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta sexta-feira, 9, Tina publicou uma foto de olhos fechados e escreveu uma mensagem para o filho: "Ronnie, você deixou o mundo muito cedo. Na tristeza eu fecho meus olhos e penso em você, meu amado filho."

Ronnie Turner era o caçula dos quatro filhos e chegou a participar da cinebiografia de sua mãe em 1993, "What's Love Got To Do With It?", na qual Angela Bassett e Laurence Fishburne aturaram como Tina e Ike Turner.

Em 2018, o primogênito da cantora, Craig, morreu por suicídio, aos 59 anos. Ele nasceu antes do envolvimento de Tina com o cantor Ike Turner, mas ele adotou Craig assim que se casaram. Ike também faleceu, em 2007, por overdose de cocaína. Ele já estava separado de Tina à época.