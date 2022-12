Paróquia de Saint-Junien, em Mellois, onde o padre atuava - Wikipedia

Paris - O padre italiano Gabriele Arcangelo Biagioni foi suspenso por tempo indeterminado, na França, após ter confessado que cometeu agressões sexuais contra menores de idade na década de 1990. Os crimes ocorreram no Brasil, onde ele atuava na época.

A decisão foi divulgada na manhã desta sexta-feira (9) pelo arcebispo Pascal Wintzer, da cidade francesa de Poitiers. Segundo o comunicado, o padre se apresentou espontaneamente a seus superiores. Ele atuava na paróquia de Saint-Junien, em Mellois.

Com a suspensão, Biagoni fica proibido de realizar qualquer celebração. Ele também não pode manter contato com crianças e adolescentes. O Ministério Público está ciente dos crimes, mas nenhum processo judicial pode ocorrer na França porque o religioso não é francês e os fatos ocorreram no exterior.

Wintzer afirmou achar importante tornar público o caso, sobretudo "para proteger as pessoas que possam ser vítimas". Ele orientou aqueles que desejarem mais informações sobre o caso a procurarem as autoridades competentes.

A França é um dos países que mais investiga casos de abusos cometidos por religiosos ou funcionários laicos da Igreja Católica no país. Em 2021, um relatório apontou uma estimativa de que mais de 330 menores de idade sofreram algum tipo de abuso desse tipo desde a década de 1950 no país.