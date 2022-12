Artemis I decolou no dia 16 de novembro - Gregg Newton / AFP

Publicado 11/12/2022 10:14

A missão Artemis I da Nasa deve amerissar (pousar nas águas do Oceano Pacífico) a cápsula Orion, neste domingo, 11. Este é um dos primeiros passos do programa da Nasa que pretende levar seres humanos à Lua. A cápsula será recuperada por funcionários da agência espacial e da Marinha dos Estados Unidos. Um megafoguete lançou a Orion no último dia 16 de novembro.

Desta vez, a primeira fase do programa de retorno ao nosso satélite natural foi completamente sem tripulação (somente alguns manequins estavam na cabine), no entanto, a agência espacial planeja pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua em meados de 2025.

Com o retorno da cápsula à Terra, a Nasa irá avaliar as condições físicas e dados computacionais relacionados à trajetória da missão. Com estas informações será possível verificar se há possibilidade de mandar seres humanos para o espaço nesta mesma cápsula.

Apesar de recente, a agência já pretende ingressar em uma próxima missão em meados de 2024. a Artemis II terá semelhança a Artemis I, no entanto, esta levará uma tripulação humana.

Já o projeto Artemis III será uma missão - a primeira tripulada - que pousará na Lua desde 1972. A intenção da agência é fazer história ao pousar nessa fase a primeira mulher e a primeira pessoa não-branca na superfície lunar. No entanto, tudo dependerá dos dados obtidos pela Nasa através da Artemis I.

Segundo a agência, um dos principais objetivos durante essa primeira viagem é medir fatores como a vibração dentro da Orion, a aceleração e a radiação.