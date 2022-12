Explosão no Canal da Mancha deixa um morto e 10 desaparecidos - Daniel Hunt/REUTERS

Explosão no Canal da Mancha deixa um morto e 10 desaparecidos Daniel Hunt/REUTERS

Publicado 10/12/2022 16:12

Dez pessoas ainda estão desaparecidas e uma morreu após uma explosão em um prédio em Jersey, no Canal da Mancha, informou a polícia da ilha britânica neste sábado (10).

Robin Smith, chefe da polícia local, afirmou que uma pessoa morreu e outras duas foram levadas para o hospital com ferimentos leves.



"Logicamente, há várias outras pessoas com paradeiro desconhecido e por isso foi iniciada uma operação de busca e resgate", afirmou Smith, ele calculou cerca de "uma dezena" de moradores do prédio que ainda não responderam aos chamados das buscas.

"Uma grande explosão" ocorreu por volta das 4h (perto de 1h da manhã no horário de Brasília) em um imóvel residencial em Saint Helier, cidade que fica no sul desta ilha situada em frente à costa francesa da Normandia, explicou.



A polícia informou que o incêndio foi controlado, no entanto, os serviços de emergência realizam "trabalhos importantes" no local, que está isolado.



Segundo o chefe de polícia, quase trinta pessoas foram conseguiram sair do local e foram levadas para a prefeitura de Saint Helier.



"Dada a destruição do edifício, é difícil avaliar o número exato de desaparecidos", admitiu a chefe do Governo de Jersey, Kristina Moore. Ele ainda acrescentou que a limpeza do local poderia levar "vários dias".

Segundo as autoridades, ainda não se sabe as causas da explosão.