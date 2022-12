Claudio Campiti, de 57 anos, foi localizado e imobilizado pelos policiais - Reprodução/Twitter

Publicado 11/12/2022 10:44 | Atualizado 11/12/2022 11:15

Um homem matou três mulheres e deixou pelo menos quatro pessoas feridas após invadir um bar, atirando descontroladamente contra as pessoas, neste domingo, 11. O caso aconteceu em Roma, na Itália. No local, era realizada uma reunião de condomínio.

Os feridos foram levados para hospitais em Gemelli, Sant'Andrea e Umberto I, bairros da cidade. Uma pessoa estaria em estado grave. Além disso, uma mulher que passou mal foi hospitalizada em Pertini, por causa de um ataque cardíaco.

De acordo com o jornal "Corriere Della Sera", o assassino, Claudio Campiti, de 57 anos, foi localizado e imobilizado pelos policiais. Ele foi desarmado, preso e levado ao quartel para ser interrogado.

Segundo uma reconstituição inicial, a briga começou no condomínio durante a reunião e terminou no bar, onde o homem começou a atirar contra os vizinhos e outros clientes.

Em entrevista ao jornal, uma moradora disse que Claudio chegou ao encontro, que tratava do orçamento do próximo ano e disse "vou matar a todos". Ela afirmou ainda que ele sempre criou problemas e não queria pagar as despesas do consórcio. "Fizemos várias denúncias contra ele, por ameaças, aos policiais e ao Ministério Público de Rieti", afirmou.



A pistola era automática e de posse ilegal. Uma das mortas foi a secretária do condomínio. Os feridos foram baleados no rosto e pescoço.