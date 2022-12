Aeroporto fechado devido a cinzas de vulcão reabre na Guatemala - Johan ORDONEZ

Publicado 11/12/2022 20:21

O principal aeroporto da Guatemala foi reaberto neste domingo (11), após ser fechado por três horas devido às cinzas lançadas pelo vulcão de Fogo, que entrou em erupção, anunciou a Aeronáutica Civil.

O aeroporto internacional La Aurora retomou suas operações por volta do meio-dia local, informou o diretor da Aeronáutica Civil, Francis Argueta.

"Determinamos a retomada das operações porque houve um vento do norte para o sul", que afastou as cinzas, explicou em vídeo publicado nas redes sociais. Uma estrada que liga o sul ao centro do país ficou fechada por quase 12 horas de forma preventiva. O trânsito foi liberado nesta tarde, com a redução da atividade vulcânica.

"A equipe da seção de Vulcanologia está reunida para decidir se pode dar por encerrada a atividade do vulcão, ou se está em pausa", informou o porta-voz do Instituto de Vulcanologia (Insivumeh), Edgar Estrada.

O vulcão de Fogo, que, em 2018, causou uma avalanche que provocou 215 mortes na Guatemala, iniciou no sábado (10) uma nova fase de erupção com explosões, expulsão de cinzas e fluxo de lava, anunciaram autoridades.

"O Fogo apresentou um aumento de sua atividade e entrou em fase de erupção (...). A erupção é principalmente efusiva, acompanhada de pulsos incandescentes da fonte de lava", informou previamente o Insivumeh.

Segundo a instituição, a erupção do vulcão, de 3.763 metros de altura e localizado 35 km a sudoeste da Cidade da Guatemala, gerou "constantes explosões, fracas, moderadas e fortes". Também provocou uma "fonte incandescente" de lava e uma coluna de cinzas que se elevou a mais de um quilômetro do topo do vulcão, localizado entre os departamentos (províncias) de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, acrescentou.

Não foram ordenadas evacuações preventivas nas comunidades próximas do colosso, segundo Rodolfo García, porta-voz da Coordenação Nacional de Redução de Desastres (Conred), entidade responsável pela defesa civil.

Uma erupção do vulcão de Fogo em 3 de junho de 2018 provocou uma avalanche de material incandescente que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes, em Escuintla, e parte da estrada fechada atualmente, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos.

Junto com o Fogo, os vulcões Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul) também estão ativos na Guatemala.