Forças da Rússia atacaram edifícios residenciais, maternidade e cafeteria, segundo autoridade ucraniana - Reprodução/AFP

Publicado 11/12/2022 14:38

Kherson - Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em ataques aéreos russos na região de Kherson, no sul da Ucrânia, informou o governador neste domingo (11).

"O inimigo atacou novamente as áreas residenciais de Kherson", disse Yaroslav Yanushevich em uma rede social. O exército russo bombardeou uma maternidade, uma cafeteria e edifícios residenciais, segundo o governador.

As forças ucranianas recuperaram o controle da cidade em novembro, com o exército de Moscou se retirando para a margem esquerda do rio Dnieper. Depois que o exército recuperou Kherson, a Rússia passou a bombardear e destruir as infraestruturas básicas da localidade. Ainda segundo o governador, a eletricidade foi restabelecida em 90% da região.

Em Odessa, mais ao oeste das margens do Mar Negro, a energia está voltando "gradualmente", embora 300.000 pessoas ainda estejam sem luz, disse o governador da região, Maksym Marchenko. As autoridades também relataram "interrupções no abastecimento de água" em alguns bairros da cidade.