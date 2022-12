Buscas continuam ao longo deste domingo, 11 - AFP

Publicado 11/12/2022 12:12 | Atualizado 11/12/2022 12:13

As equipes de resgate da ilha britânica de Jersey anunciaram neste domingo, 11, que não há esperança de encontrar sobreviventes após a explosão, na noite anterior, em um prédio de três andares

Até o momento, foi confirmada a morte de três pessoas na explosão ocorrida no sábado, 10, em Saint Helier, capital desta ilha situada no Canal da Mancha. A causa hipotética seria um vazamento de gás.

Cerca de 12 moradores permanecem desaparecidos, e não está descartado que havia visitantes no momento da tragédia.

"Temos três mortes confirmadas e podemos dizer que esperamos encontrar mais", disse o chefe de polícia da ilha, Robin Smith, em coletiva de imprensa. Segundo ele, a explosão aconteceu "provavelmente" devido a um vazamento de gás.

Com a ajuda de cães e especialistas do sul da Inglaterra, os bombeiros de Jersey passaram a noite buscando entre os escombros.

Como muitos outros moradores, a ministra-chefe deste território britânico, Kristina Moore, disse que acordou durante a noite com o barulho da explosão.

"Estamos absolutamente devastados e muito preocupados com as pessoas afetadas e com aqueles que perderam suas vidas", disse Moore à BBC.

A Island Energy, fornecedora de gás de Jersey, informou que está trabalhando com os bombeiros para descobrir o que aconteceu.