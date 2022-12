Cápsula Orion volta à Terra e Nasa conclui missão Artemis I - Reprodução/Nasa

Publicado 11/12/2022 16:16

A cápsula Orion voltou à Terra com sucesso e pousou no Oceano Pacífico, próximo à ilha de Guadalupe, no México, na tarde deste domingo (11), concluindo a missão Artemis I, da Nasa.



A missão durou 26 dias e percorreu mais de dois milhões de quilômetros, servindo de planejamento para que a Nasa leve pessoas de volta à Lua nos próximos anos.

Desta vez, a viagem à Lua não foi tripulada, e apenas alguns manequins estavam na cabine. A missão serve de aprendizado para os planos da Nasa de levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua em meados de 2025.

Agora que a aterrisagem foi concluída, a agência espacial vai avaliar as condições físicas e dados computacionais na missão e, a partir dos resultados, verificar se a mesma cápsula é capaz de levar seres humanos à Lua.