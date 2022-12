Declaração de Biden foi dada ao relembrar massacre de 2012 que deixou 26 mortos em escola no nordeste dos Estados Unidos - SAUL LOEB / AFP

Declaração de Biden foi dada ao relembrar massacre de 2012 que deixou 26 mortos em escola no nordeste dos Estados UnidosSAUL LOEB / AFP

Publicado 14/12/2022 13:08 | Atualizado 14/12/2022 13:10

O presidente Joe Biden declarou, nesta quarta-feira, 14, que os Estados Unidos têm a "obrigação moral" de ter uma regulamentação mais segura em relação às armas de fogo. Ele afirmou ainda que o país deveria se sentir culpado por não ter feito isso, na data em que completa dez anos do massacre na escola de Sandy Hooks.

"Temos a obrigação moral de aprovar e aplicar leis que possam impedir que essas coisas aconteçam novamente", disse o presidente dos Estados Unidos em um comunicado. "Deveríamos sentir culpa social por demorar muito para lidar com esse problema", acrescentou.

"Estou determinado a proibir fuzis de assalto e carregadores de alta capacidade", enfatizou o presidente democrata, sobre uma medida que enfrenta a oposição do Partido.

A oposição republicana e o poderoso lobby das armas, NRA, são contrários à reimposição da proibição que vigorou entre 1994 e 2004, alegando que viola a Constituição dos Estados Unidos.

Relembre o massacre

Em 14 de dezembro de 2012, um homem foi à escola Sandy Hooks, em Newtown, cidade no nordeste dos Estados Unidos, e matou 26 pessoas usando um fuzil. Entre as vítimas estavam 20 crianças com idades entre 6 e 7 anos.

À epoca, o atirador, Adam Lanza, tinha 20 anos. Antes de ir ao colégio, ele havia matado a própria mãe em casa. Depois dos assassinatos, ele cometeu suicídio.