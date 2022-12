Três chimpanzés são mortos a tiros após fugirem de zoológico na Suécia - Reprodução

Três chimpanzés são mortos a tiros após fugirem de zoológico na Suécia Reprodução

Publicado 14/12/2022 19:31

Três cimpanzés foram mortos a tiros após fugirem de um zoológico localizado na Suécia, nesta quarta-feira (14). As informações da imprensa local dão conta de que um outro animal foi baleado mas se manteve vivo.

A fuga do Furuviksparken (Parque de Furuvik, em tradução livre) ocorreu por volta das 12h do horário local, e a partir de então a polícia e as equipes de resgate começaram a procurar os chimpanzés, inclusive com o auxílio de drones.



De acordo com Annika Troselius, porta-voz da Parks and Resorts, empresa que administra o zoológico, após os animais serem encontrados os veterinários avaliaram que não ter anestesia suficiente para acalmar os primatas e, por conta disso, sete atiradores do parque foram acionados.

"O maior foco naquele momento era que nenhum humano se machucasse, então infelizmente a única saída era sacrificar esses chimpanzés. É extremamente trágico", afirmou Annika à TV4, rede de televisão sueca.



Ela destacou ainda que, no total, cinco animais fugiram do espaço destinado a eles no zoológico. Além dos três mortos, um foi baleado mas sobreviveu e outro voltou sem ferimentos para casa.

"É preciso lembrar que os chimpanzés são animais fortes e com classificação de alto risco, portanto não são animais com os quais você deve interagir, completou Annika.



A porta-voz disse também que a circulação no parque foi interrompida enquanto os primatas estavam sendo procurados. Um jantar que estava programado para aocntecer em um espaço ao lado do zoológico teve de ser cancelado por conta do incidente.



Comunicado oficial do zoológico



O Furuvik emitiu um comunicado oficial no seu site e nas suas redes sociais, e afirmou que o local está de luto após a morte dos chimpanzés. Eles afirmaram que, apesar de parecerem pacíficos, estes animais são "extremamente perigosos".



"Infelizmente tivemos que tomar a decisão de sacrificar três dos chimpanzés que haviam deixado seu recinto. Isso não é algo que tomamos de ânimo leve. A segurança das pessoas é sempre a nossa principal prioridade", informou a nota .



O parque destacou ainda que os quatro outros primatas estão na casa destinada à espécie, mas não estão trancados no compartimento. Por conta disso, os funcionários do local estão sendo evacuados e os animais serão monitorados durante toda a noite.



Outra informação levantada pelo Furuvik foi em relação à aplicação da anestesia nos animais. De acordo com eles, a demora para o medicamento fazer efeito poderia complicar ainda mais a situação.



"A anestesia não é uma opção quando um chimpanzé se aventura fora de seu recinto colocando em risco a segurança humana. Para atirar com flecha anestésica, é preciso estar bem próximo ao animal. Isso, somado ao fato de que o anestésico pode levar até 10 minutos para fazer efeito, representaria um grande perigo para a segurança das pessoas. Quando um chimpanzé está solto no parque, infelizmente você tem que atirar para matar", completou o parque.