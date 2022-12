Entre os 80 tipos de animais que viviam no tanque, havia espécies como o peixe-azul e o peixe-palhaço conhecidas pelo filme 'Procurando Nemo' - Reprodução/Redes Sociais

Entre os 80 tipos de animais que viviam no tanque, havia espécies como o peixe-azul e o peixe-palhaço conhecidas pelo filme 'Procurando Nemo'Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/12/2022 11:51 | Atualizado 16/12/2022 13:30

Berlim - Um aquário de vidro de 14 metros de altura e com 1 milhão de litros de água explodiu na manhã desta sexta-feira, 16, em Berlim, na Alemanha. Cerca de 1.500 peixes exóticos ficavam dentro do tanque, localizado no interior de um hotel no centro da capital do país. Com o impacto, parte das espécies chegou até fachada do prédio.

fotogaleria

O AquaDom, até então considerado o maior tanque cilíndrico do mundo de acordo com os donos da atração turística Sea Life, explodiu pouco antes das 6h do horário local (2h em Brasília). Uma onda de água, vidro e peixes tropicais se espalharam pelo prédio. Veja o vídeo:

Duas pessoas ficaram levemente feridas, informou o serviço de bombeiros de Berlim. Cães de resgate vasculharam o prédio, que também contém cafeterias e uma loja de chocolates. O objetivo era procurar pessoas que possivelmente estariam presas sob os escombros, disse a corporação.

"Ainda não conseguimos percorrer completamente o primeiro andar, que é provavelmente onde esses peixes estarão", disse o porta-voz dos bombeiros Adrian Wentzel. "Mas o fato é que a água vazou completamente e os peixes que estavam neste aquário também não podem ser salvos", acrescentou.



Entre os 80 tipos de animais que viviam no aquário gigante, havia espécies como o peixe-azul e o peixe-palhaço, as espécies conhecidas do popular filme de animação "Procurando Nemo".



Causas



Especula-se que as temperaturas congelantes, que caíram para cerca de -7ºC, podem ter causado uma rachadura no tanque. A polícia afirmou que não há evidências de que o incidente tenha resultado de um ataque. Mais de 300 hóspedes e funcionários tiveram que ser retirados do hotel ao redor do aquário.

Sandra Weeser, uma legisladora alemã que estava hospedada no hotel, disse que foi acordada por um grande estrondo e pensou que poderia ter havido um terremoto. "Há cacos (de vidro) por toda parte. A mobília, tudo foi inundado com água", disse. "Parece um pouco com uma zona de guerra", relatou.



O aquário, que foi modernizado pela última vez em 2020, é um grande ímã turístico em Berlim. A viagem de elevador de 10 minutos pelo tanque tropical era um dos destaques da atração.