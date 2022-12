O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciará o novo envio de artilharia para a Ucrânia durante encontro nesta segunda-feira - JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP

Publicado 18/12/2022 21:56

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciará na segunda-feira (19) um novo e significativo envio de artilharia para a Ucrânia, durante um encontro com seus pares nórdicos, bálticos e holandês na capital da Letônia, Riga, informou sua assessoria de imprensa.

O objetivo da reunião é abordar os esforços atuais para combater a agressão russa na região nórdica e báltica com a Força Expedicionária Conjunta (JEF).

Sunak anunciará que o Reino Unido fornecerá "centenas de milhares de cartuchos de munição de artilharia no próximo ano sob um contrato de 250 milhões de libras (304 milhões de dólares), garantindo um fluxo constante de munição de artilharia crucial para a Ucrânia em 2023", segundo um comunicado do gabinete do premiê.

O chefe de governo britânico vai pedir aos líderes a manutenção ou aumento dos níveis de apoio à Ucrânia no ano que vem, indica o comunicado.

O Reino Unido liderou a entrega de "ajuda defensiva à Ucrânia, incluindo vários sistemas de foguetes de lançamento múltiplo e, recentemente, 125 canhões antiaéreos".

Sunak visitou Kiev no mês passado para oferecer mais ajuda à Ucrânia em sua luta contra as forças russas desde a invasão de fevereiro.

A reunião da JEF, que reúne os dirigentes da Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido, contará ainda com uma intervenção do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.