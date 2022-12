'Funcionamento permitirá garantir o fornecimento confiável de gás', afirma Putin - Divulgação/Kremlin.ru

'Funcionamento permitirá garantir o fornecimento confiável de gás', afirma Putin Divulgação/Kremlin.ru

Publicado 21/12/2022 12:04 | Atualizado 21/12/2022 12:58

O presidente russo, Vladimir Putin, estreou nesta quarta-feira, 21, por videoconferência, o campo de gás natural de Kovykta, na Sibéria. A medida aumentará as exportações para a China em meio a uma crise entre Moscou e o Ocidente.

"Estamos inaugurando o campo de Kovykta, o maior da Sibéria Oriental", disse Putin em uma cerimônia televisionada, acrescentando que isso "dará um sério impulso ao desenvolvimento" das regiões orientais da Rússia.

Suas reservas alcançam 1,8 trilhão de metros cúbicos, segundo o presidente russo. "O funcionamento deste local permitirá garantir o fornecimento confiável de gás (...) tanto para empresas russas quanto para parceiros estrangeiros", enfatizou Putin.

O local apresenta "novas oportunidades de desenvolvimento econômico e social, bem como outras para o aumento das nossas exportações", acrescentou o CEO da gigante energética russa Gazprom, Alexei Miller.

Localizado perto do lago Baikal, na Sibéria, este campo de Kovykta deve abastecer o gasoduto Power of Siberia, que começou a enviar gás do leste do país para a China no final de 2019.

Os esforços para desenvolver novos campos e construir o gasoduto começaram há uma década, com o objetivo de para direto dos territórios orientais para um mercado em rápida expansão. A inauguração do Kovykta ocorre em um momento de queda das exportações de gás russo para a Europa, devido ao aumento das tensões desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia.

As autoridades russas querem ampliar suas entregas para 20 bilhões de metros cúbicos por ano, graças, sobretudo, às reservas do depósito Kovykta. Moscou planeja construir o gasoduto Power of Siberia 2 a partir de 2024 para fornecer gás à China via Mongólia, outro sinal de que a Rússia se volta para a China visando reagir às sanções ocidentais.