Charles Sobhraj assassinou mais de 2o pessoas nos anos de 1970Internet/Reprodução

Publicado 21/12/2022 12:23

O Supremo Tribunal do Nepal ordenou a soltura, nesta quarta-feira, 21, do francês Charles Sobhraj, o assassino em série retratado como "Serpente" na série da Netflix "O Paraíso e a Serpente", responsável por vários assassinatos em toda Ásia na década de 1970.

A mais alta autoridade legal do país asiático determinou que Sobhraj, de 78 anos, preso desde 2003 pelo assassinato de dois turistas americanos, fosse solto por motivos de saúde, segundo o veredicto. "Mantê-lo na prisão continuamente não está de acordo com os direitos humanos do prisioneiro", alegou o Supremo Tribunal.

"Se não houver nenhum outro processo pendente contra ele para mantê-lo na prisão, este tribunal ordena sua libertação para hoje (quarta-feira) e (...) o retorno ao seu país dentro de 15 dias", continuou a decisão do tribunal.

Depois de uma infância conturbada e de várias penas de prisão na França por pequenos crimes, Sobhraj começou a viajar pelo mundo no início dos anos 1970 e acabou na capital tailandesa, Bangcoc.

Seu "modus operandi" era encantar e fazer amizade com suas vítimas — muitas delas mochileiros ocidentais em busca de espiritualidade — para depois drogá-las, roubá-las e matá-las.

O primeiro assassinato de Sobhraj foi o de uma jovem americana, cujo corpo foi encontrado em uma praia de Pattaya de biquíni, em 1975. Ele foi vinculado a mais de 20 homicídios. Suas vítimas foram estranguladas, espancadas ou queimadas. Ele costumava usar os passaportes das pessoas assassinadas do sexo masculino para viajar para o próximo destino.

O apelido de Sobhraj, "Serpente", veio de sua habilidade de assumir outras identidades para fugir da Justiça. Tornou-se o título de uma série de sucesso feita pela BBC e Netflix, baseada em sua vida, "O Paraíso e a Serpente".