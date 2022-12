Sorteio acontece em Madri, na Espanha - Reprodução/AFP Arquivo/Pierre-Philippe Marcou

Publicado 22/12/2022 13:28

Madri - Uma imigrante identificada como Perla, natural do Peru, que está desempregada, foi uma das ganhadoras do prêmio 'El Gordo', considerada a maior loteria de Natal do mundo, que foi sorteada em Madri, na Espanha, nesta quinta-feira, 22.

Na faixa principal, o prêmio é de 4 milhões de euros, que equivalem a aproximadamente R$ 22 milhões. Outras apostas secundárias podem faturar de mil euros (quase R$ 5,5 mil) a 400 mil euros, (equivalente a R$ 2,2 milhões).

'El Gordo' sorteia milhares de premiações que somam 2,5 bilhões de euros (cerca de R$ 13,8 bilhões). Uma característica marcante e divertida é que crianças costumam ajudar no sorteio.

Perla, que declarou ser uma mulher de fé em entrevista à jornalistas no Teatro Real de Madri, tinha guardado a aposta — que viria a ser a vencedora — dentro de uma pasta com outros 95 números, segundo o 'El País'.

Conforme a imprensa espanhola, assim que identificou que era a ganhadora, ela abraçou os dois filhos sob forte emoção. A peruana precisou ser amparada pela equipe médica e só depois pôde atender à imprensa.

Ela estava sem trabalhar há pelo menos três anos e mantinha os filhos apenas com um auxílio referente ao desemprego. Agora, a expectativa da imigrante é viver com mais qualidade de vida.

Perla disse que pretende comprar uma casa para sair do aluguel, pagar uma universidade para os filhos e doar parte do dinheiro para a igreja católica.