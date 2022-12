Artefato explosivo media 18 centímetros de comprimento por 9 de largura - Internet/Reprodução

Publicado 21/12/2022 17:25

O atendimento médico a um homem de 88 anos mobilizou, além de profissionais de saúde, seguranças, bombeiros e especialistas em explosivos no sábado, 17, em Toulon, na França. Tudo porque o idoso deu entrada no Hospital de Saint-Mussi com um projétil de canhão da Primeira Guerra mundial no reto. Segundo ele, o objeto estava na casa do irmão.

De acordo com a direção do hospital, a unidade foi parcialmente evacuada com o auxílio da equipe de segurança da unidade de saúde e homens do corpo de bombeiros de Toulon. Especialistas na desativação de explosivos foram chamados. O projétil, de 18 centímetro de comprimento e 9 de largura, foi retirado do reto do idoso.

Segundo o jornal francês Nice-Matin, o homem se recupera do procedimento cirúrgico e passa bem. Um membro da equipe que atendeu o idoso comentou que o caso chamou a atenção dos médicos. “Uma maçã, uma manga ou até um tubo de espuma de barbear… Estamos acostumados a encontrar objetos inusitados inseridos onde não deveriam. Mas uma bomba? Jamais!”, disse.