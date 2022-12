Rei Haroldo I foi internado para tratar uma infecção - Internet/Reprodução

Publicado 21/12/2022 14:42

O rei Haroldo I, da Noruega, recebeu alta nesta quarta-feira, 21, do hospital no qual foi internado desde segunda-feira, 19. A informação foi confirmada pelo Palácio Real. "O rei está melhor, mas deverá fazer repouso por alguns dias", declarou o Palácio Real norueguês em uma nota.

O monarca, de 85 anos, foi internado no Hospital Nacional de Oslo para tratamento com antibióticos intravenosos de uma infecção. Em um primeiro momento, a informação era de que ele deveria permanecer hospitalizado por "vários dias", mas sendo liberado após 48 horas.

O veterano rei, que se locomove com muletas, passou várias vezes pelo hospital nos últimos tempos. As causas foram diversas: covid-19, operação em um joelho, uma cirurgia no coração, problemas respiratórios, e outra infecção que o obrigou a ser internado em agosto. Haroldo I está no trono há quase 32 anos.