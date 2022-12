Durante entrevista coletiva, Tedros Adhanom informou que a OMS mantém apoio aos esforços de Pequim para vacinar pessoas de mais risco - AFP

Publicado 21/12/2022 15:03 | Atualizado 21/12/2022 15:04

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta quarta-feira, 21, que a entidade está "muito preocupada" a respeito de como a situação da covid-19 se desenvolve na China, "com crescentes relatos de doença grave", conforme o país relaxa medidas para conter o vírus.

Durante entrevista coletiva, Tedros Adhanom afirmou que a OMS mantém o apoio aos esforços de Pequim para vacinar pessoas de mais risco pelo país, e que continua a oferecer suporte para cuidados clínicos e proteção do sistema de saúde local.



"A fim de ter uma avaliação de risco abrangente da situação no local, a OMS precisa de informação mais detalhada sobre gravidade da doença, entradas em hospitais e pedidos por apoio de unidades de terapia intensiva", comentou Adhanom.



Na coletiva, a autoridade disse ainda esperar que a China compartilhe dados e conduza estudos solicitados, "e os quais continuamos a requisitar". Segundo ele, todas as hipóteses sobre as origens do vírus que provocou a pandemia continuam sobre a mesa.



Tedros Adhanom declarou que, "certamente, estamos em posição muito melhor na pandemia da covid-19 que um ano atrás", quando começava a onda de casos da Ômicron, com alta forte em casos e mortes.