Avalanche deixa 12 pessoas desaparecidas em pista de esqui na Áustria - Reprodução/Twitter

Publicado 25/12/2022 16:48

Uma avalanche deixou 12 pessoas soterradas em uma pista de esqui na região de Vorarlberg, na Áustria, na manhã deste domingo (25). Segundo as autoridades, o acidente aconteceu por volta das 15h no horário local, quando um pedaço de neve se desprendeu de um vale, cerca de 3 km do local do acidente.



Os socorristas, segundo os jornais austríacos, conseguiram socorrer uma das vítimas. Outras 11 ainda estão desaparecidas.

“Conseguimos salvar uma pessoa e a operação para encontrar as outras ainda está em curso”, disse um porta-voz da polícia austríaca à agência de notícias AFP.

Segundo o jornal Kronen Zeitung, cerca de 200 pessoas participaram da operação e oito helicópteros foram disponibilizados para as buscas. Os trabalhos foram suspensos por algumas horas, até a chegada de holofotes para ajudar na iluminação do local. As operações devem se prolongar durante a madrugada desta segunda-feira (26).



No último fim de semana, as autoridades austríacas alertaram para a possibilidade de avalanches na região. No sábado (24), outra avalanche foi registrada no país, em uma tirolesa na região de Sölden.



Dados do Departamento de Polícia da Áustria, cerca de 20 mortes são registradas por ano devido às avalanches. O turismo durante o inverno é um dos principais atrativos do país europeu.