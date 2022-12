Acidente com ônibus ocorreu perto da fronteira com Portugal - Twitter/Reprodução

Publicado 25/12/2022 10:54

A queda de um ônibus no sábado à noite em um rio na região da Galícia, noroeste da Espanha, provocou quatro mortes e os serviços de emergência procuravam sobreviventes neste domingo, 25. O acidente aconteceu no município de Cerdedo-Cotobade, perto da fronteira com Portugal, na véspera de Natal.

Dois corpos foram encontrados durante a madrugada de domingo perto do local da queda, onde duas pessoas feridas foram resgatadas, incluindo o motorista do ônibus. Os outros dois foram localizados durante a manhã pelos serviços de emergência.

Um porta-voz da Guarda Civil afirmou que uma ou duas pessoas continuam desaparecidas. "O número ainda é desconhecido porque o motorista tem dúvidas sobre o número de pessoas que estavam no ônibus no momento do acidente", disse.

As autoridades informaram que uma vítima fatal era uma jovem de nacionalidade peruana, que cuidava de um idoso na Galícia, e as outras três eram de nacionalidade espanhola, residentes da região.