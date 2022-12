Putin tenta manter mobilização do povo russo em favor da guerra - Reprodução/AFP

Publicado 25/12/2022 09:38

O Ocidente pretende "dividir" a Rússia na Ucrânia, afirmou neste domingo, 25, o presidente russo, Vladimir Putin, após mais de 10 meses de ofensiva militar no país vizinho. "Tudo se baseia na política dos nossos adversários geopolíticos, que pretendem dividir a Rússia, a Rússia histórica", denunciou em uma entrevista que teve um trecho divulgado por um canal de televisão do país. "Nosso objetivo é outro: unir o povo russo", acrescentou.

Putin utiliza o conceito de "Rússia histórica" para argumentar que ucranianos e russos são apenas um povo, um discurso que afeta a soberania de Kiev e justifica a ofensiva na Ucrânia. "Estamos agindo na direção correta, estamos protegendo nossos interesses nacionais, os interesses de nossos cidadãos, de nosso povo", declarou Putin.

O chefe de Estado russo insistiu que está "disposto a negociar com todos os participantes no processo (para encontrar) uma solução aceitável" ao conflito.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, viajou na quarta-feira a Washington, onde recebeu a promessa de apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, incluindo o fornecimento do sistema de defesa antiaérea mais avançado do Pentágono. "Claro que o destruiremos, 100%", afirmou Putin, em referência à bateria de mísseis Patriot prometida a Zelensky.