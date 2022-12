'Penso sobretudo nas crianças devoradas pelas guerras, pela pobreza e pela injustiça', afirmou o pontífice neste sábado - Reprodução/Vatican News

'Penso sobretudo nas crianças devoradas pelas guerras, pela pobreza e pela injustiça', afirmou o pontífice neste sábadoReprodução/Vatican News

Publicado 24/12/2022 20:58 | Atualizado 24/12/2022 20:59

Vaticano - O Papa Francisco repudiou "a fome de riqueza e poder" durante a tradicional Missa do Galo, neste sábado, 24, véspera de Natal. Com cerca de sete mil pessoas, a cerimônia aconteceu na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Outros quatro mil fiéis assistiram ao rito pelo lado de fora, na Praça de São Pedro.

“Homens e mulheres em nosso mundo, em sua fome de riqueza e poder, consomem até mesmo seus vizinhos, irmãos e irmãs”, analisou o pontífice. “Quantas guerras já vimos! E, em quantos lugares, ainda hoje, a dignidade e a liberdade humanas são pisoteadas?”, lamentou o Papa, que foi conduzido até o altar numa cadeira de rodas.

Francisco, que completou 86 anos no último dia 17, tem adotado uma postura incisiva em relação à invasão da Rússia na Ucrânia. "Penso sobretudo nas crianças devoradas pelas guerras, pela pobreza e pela injustiça. Mas Jesus vem bem ali, uma criança na manjedoura de desperdício e rejeição", afirmou a autoridade religiosa.