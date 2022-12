Rei Charles III - Reproduução de TV/BBC

Publicado 31/12/2022 14:26

O Rei Charles III, monarca do Reino Unido, enviou uma mensagem ao Vaticano lamentando a morte do Papa emérito Bento XVI neste sábado, 31 . No comunicado, publicado oficialmente pelo Palácio de Buckingham, Charles afirmou que recebeu a notícia da morte do religioso com "profunda tristeza" e destacou o seu esforço para promover a paz."Recordo com carinho meu encontro com Sua Santidade durante minha visita ao Vaticano em 2009. Sua visita ao Reino Unido em 2010 foi importante para fortalecer as relações entre a Santa Sé e o Reino Unido", escreveu o rei britânico."Também me lembro de seus esforços constantes para promover a paz e a boa vontade para todas as pessoas e para fortalecer o relacionamento entre a Comunhão Anglicana global e a Igreja Católica Romana. Minha esposa e eu lhe enviamos nossos votos contínuos de boa sorte para o seu próprio pontificado", completou.