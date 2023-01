A aeronave procedente de Moscou com destino a Goa, no sudoeste da Índia - Reprodução: redes sociais

Publicado 10/01/2023 13:47

Um avião da companhia russa Azur Air com 244 pessoas a bordo fez um pouso de emergência em uma base aérea militar indiana, devido a um alerta de bomba, informaram autoridades nesta terça-feira, 10.

A aeronave procedente de Moscou com destino a Goa (sudoeste da Índia) aterrissou na base aérea do Exército em Jamnagar, no estado indiano de Gujarat, disseram fontes diplomáticas e de segurança.

Segundo a imprensa local, o avião, com 236 passageiros e oito tripulantes, desviou-se de sua rota quando a companhia aérea Azur Air recebeu um e-mail alertando sobre uma bomba a bordo. "Todas as pessoas a bordo estão a salvo", tuitou hoje a embaixada russa na Índia.

Uma unidade antiterrorismo está revistando o aparelho e o bagageiro, mas "nada de suspeito foi encontrado até o momento", disse a polícia local mais cedo à AFP.

Devido às sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, muitos russos viajam para a Índia, em particular as praias da costa de Goa, para fazer turismo.