Cerca de 220 mil casas ficaram sem eletricidade na manhã em diversas cidades da Califórnia, como Gilroy - AFP

Cerca de 220 mil casas ficaram sem eletricidade na manhã em diversas cidades da Califórnia, como GilroyAFP

Publicado 10/01/2023 14:46 | Atualizado 10/01/2023 14:47

Sacramento - As tempestades de inverno tem deixado um rastro de destruição na Califórnia. Nesta terça-feira, 10, fortes chuvas são esperadas no estado, que já contabiliza a morte de 14 pessoas e recomenda a evacuação de mais de 30 mil habitantes, incluindo cidades como Montecito, onde moram o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle.

"As tempestades de inverno causaram a morte de 14 californianos, ou seja, mais do que os incêndios florestais dos últimos dois anos... Vários dias de mau tempo nos esperam", diz uma nota do gabinete do governador do Estado, Gavin Newsom.

Em Paso Robles, uma pequena localidade entre Los Angeles e San Francisco, um menino de cinco anos desapareceu após ser arrastado por uma corrente na segunda-feira, 9, informou a imprensa local, citando o escritório do xerife. Estavam previstas chuvas intensas, tempestades e ventos muito fortes para esta região nesta terça-feira, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

As autoridades de emergência de Montecito, a 90 minutos de Los Angeles, instaram a população a abandonar a área. "SAIAM AGORA! Esta é uma situação em rápida evolução. Por favor, prestem muita atenção nos alertas de emergência", dizia uma página do corpo de bombeiros.

Essa cidade é especialmente vulnerável aos deslizamentos de terra, pois fica aos pés de uma área montanhosa que foi destruída pelo fogo há cinco anos. A ex-apresentadora Ellen DeGeneres publicou um vídeo no Twitter mostrando um rio agitado e com água barrenta. "Isto é uma loucura", disse.

Não ficou claro quantos dos moradores da região, entre eles, Larry David, Gwyneth Paltrow, Katy Perry e Rob Lowe, teriam atendido ao pedido de evacuação. A atriz Jennifer Aniston e a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, entre outras, possuem mansões avaliadas em milhões de dólares em Montecito.

Os porta-vozes do duque e da duquesa de Sussex não responderam aos pedidos de declarações. A expectativa era de que a região receberia até 200 milímetros de chuva em 24 horas. Nos últimos 30 dias, Montecito recebeu chuvas "muito acima de nossa média anual", afirmaram os bombeiros no Twitter.

Há cinco anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade. A polícia montou barricadas para impedir o acesso à cidade, onde diversas estradas ficaram completamente inundadas, constatou um jornalista da AFP.

Essa região não é a única que recebeu ordens de evacuação. No condado de Santa Cruz, perto de San Francisco, mais de 30 mil habitantes também receberam ordens para partir. Muitas áreas tiveram chuvas próximas a níveis recorde nos últimos dias. Os solos estão completamente encharcados e o Serviço Meteorológico emitiu avisos de enchentes para grande parte da Califórnia.

Cerca de 220 mil casas ficaram sem eletricidade na manhã desta terça-feira, segundo o site especializado PowerOutage. Apesar de ser difícil estabelecer uma relação direta entre as tempestades e a mudança climática, os cientistas dizem que o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade dos fenômenos meteorológicos extremos.

A tempestade da semana passada deixou dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade, provocou grandes inundações e desencadeou deslizamentos de terra. As fortes chuvas caíram poucos dias depois de outra tempestade na véspera de Ano Novo.