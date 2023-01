Ministério da Defesa russo nomeia novo comandante militar para guerra - Divulgação/Ministério da Defesa da Rússia

Publicado 11/01/2023 19:27

O ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, nomeou, nesta quarta-feira (11), um novo responsável pelas operações militares do país na guerra da Ucrânia. Trata-se de o general Valery Gerasimov.



Gerasimov é chefe do Estado-Maior do Exército russo e, de acordo com o Ministério da Defesa, a nomeação tem relação com a necessidade de uma coordenação mais estreita com outros serviços militares do país.

Também foram nomeados militares adjuntos que vão trabalhar ao lado de Valery no conflito que está prestes a completar um ano de duração. São eles: Sergey Surovikin, comandante chefe das Forças Aeroespaciais do Exército, Oleg Salyukov, comandante em chefe do Exército das Forças Terrestres Oleg Salyukov, e o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, coronel Alexey Kim.



“O maior grau de comando militar na operação militar especial está relacionado com a abrangência mais ampla das missões abordadas no seu curso e com a necessidade de organizar uma coordenação mais estreita entre os ramos militares e serviços das forças armadas e também com o aumento da qualidade de todos os tipos de logística, apoio e eficiência no comando e controle dos grupos de tropa", informou o ministério.



A última troca no comando militar russo na guerra foi realizada há três meses, quando Sergey Surovikin foi nomeado comandante do grupo integrado de forças da Rússia no conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Na ocasião, Moscou vinha sofrendo uma série de derrotas na guerra devido a ofensivas ucranianas. O exército russo foi muito afetado em Kharviv e Kherson na época. Em novembro do ano passado foi Surovikin quem ordenou a retirada das tropas russas da cidade de Kherson.