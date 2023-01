Rússia atinge prédio residencial na cidade de Dnipro na Ucrânia - Reprodução/Redes Sociais

Rússia atinge prédio residencial na cidade de Dnipro na UcrâniaReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/01/2023 21:05

As tropas russas intensificaram os lançamentos de mísseis na Ucrânia neste sábado (14). Um prédio residencial na cidade de Dnipro, centro-leste do país, foi atingido causando a mortes de pelo menos cinco pessoas.



Dnipro.

At least 2 dead, 27 wounded, 6 of them are kids. Terrible!!! pic.twitter.com/qyjg9ZrLE2 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 14, 2023

Dnipro.

At least 2 dead, 27 wounded, 6 of them are kids. Terrible!!! pic.twitter.com/qyjg9ZrLE2