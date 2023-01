Keenan morreu vítima de um ataque cardíaco após choques - Reprodução/Twitter

Publicado 15/01/2023 15:16 | Atualizado 15/01/2023 15:26

Keenan Anderson, 31 anos, morreu em decorrência de um ataque cardíaco horas depois que a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, usou repetidamente um taser (objeto para das choques) nele e o conteve no meio da rua após um acidente de trânsito. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro. Anderson era professor e primo de Patrisse Cullors, criadora do movimento "Black Lives Matter" (Vidas Pretas Importam, em português).

Em seguida, um policial é mostrado usando seu Taser em Anderson duas vezes, incluindo um trecho que durou cerca de 30 segundos ininterruptos.

O vídeo mostra um policial parecendo ter o cotovelo no pescoço de Anderson enquanto ele é detido no meio da estrada. "Eles estão tentando me fazer de George Floyd!" ele exclamou, referindo-se ao homem de Minneapolis que foi assassinado pelo então policial Derek Chauvin em maio de 2020. Depois que Anderson foi algemado e levado sob custódia, ele foi transferido de ambulância para um hospital em Santa Monica. Foi lá que ele foi declarado morto após sofrer uma parada cardíaca, de acordo com um comunicado da polícia.

A morte de Keenan está entre uma série recente de encontros separados que terminaram com a morte de homens após suas trocas com oficiais de Los Angeles. Os incidentes fatais abalaram a cidade nos últimos dias.

A comunidade pede justiça após os confrontos policiais envolvendo Anderson, assim como Takar Smith, de 45 anos, e Oscar Sanchez, de 35, ambos mortos a tiros. por oficiais nos primeiros dias de janeiro.

Nas redes sociais, Patrisse Cullors publicou uma foto do primo com a mensagem: "Este é meu primo Keenan Anderson. Ele foi morto pelo LAPD em Veneza em 3 de janeiro de 2023. Meu primo era educador e trabalhava com ensino médio crianças de idade. Ele era professor de inglês. LAPD matou três pessoas este ano. Uma delas é meu familiar. Keenan merece estar vivo agora, seu filho merece ser criado por seu pai. Keenan vamos lutar para você e para todos os nossos entes queridos afetados pelo estado violência. Eu te amo."

Ao jornal americano The Washington Post, Cullors disse, na quinta-feira, 11, que está se juntando a residentes e ativistas da comunidade para pedir a renúncia do chefe de polícia de Los Angeles, Michel Moore, e que os policiais sejam responsabilizados por suas ações. Ela apontou especificamente como foi devastador ouvir seu primo se referir ao nome de Floyd antes de sua própria morte. "Ele gritou: 'Eles estão tentando me fazer de George Floyd!' E eles fizeram exatamente isso", disse ela. "E isso é realmente difícil de digerir", completou.

O Los Angeles County Coroner's Office ainda está investigando a morte de Anderson e ainda não se pronunciou sobre sua causa e maneira.

Dia 3 de janeiro

Na data do incidente, a polícia afirmou foi sinalizada para um acidente de trânsito. Um agente em uma motocicleta avistou Anderson correndo na rua, percebendo que ele estava "exibindo comportamento incorreto".

Depois que vários motoristas acenaram para a polícia que Anderson poderia ter causado o acidente, o policial da motocicleta começou a persegui-lo até que os dois parassem e conversassem.

O departamento de polícia disse mais tarde que Anderson tentou roubar o carro de alguém e depois causou um acidente, informou a KNBC.

"Alguém está tentando me matar", disse Anderson, de acordo com um vídeo. Ele não especificou a quem se referia. Mais tarde, ele disse que perdeu a chave do carro, antes de repetir a afirmação de que alguém estava tentando matá-lo.