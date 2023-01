Especialistas neutralizaram a granada, que poderia explodir a qualquer momento - Reprodução/Hanna Miliar

Publicado 15/01/2023 11:36 | Atualizado 15/01/2023 11:39

Kiev - Uma cirurgia delicada e de alto risco realizada na Ucrânia repercutiu na imprensa internacional nos últimos dias. Médicos militares operaram um soldado que estava com uma granada alojada próximo ao coração, após ser atacado por tropas russas, informou a vice-ministra da Defesa Hanna Maliar.

Um exame de raio-X divulgado pela equipe mostrou o artefato no tórax do soldado. Em outra imagem, o explosivo aparece nas mãos do cirurgião Andrew Willow, após ser retirado do corpo do paciente.

Willow é um dos médicos mais experientes das Forças Armadas da Ucrânia Reprodução/Hanna Maliar

O explosivo não foi detonado. "Isto é um choque. Nem todas as feridas na área do coração são mortais!", escreveu Maliar, antes de detalhar o procedimento, na última segunda-feira, 9.

De acordo com a vice-ministra, Willow é um dos médicos mais experientes das Forças Armadas da Ucrânia. A intervenção cirúrgica foi realizada na presença de outros dois especialistas em explosivos para garantir a segurança do médico, visto que a granada poderia detonar a qualquer momento.

Segundo o britânico 'The Guardian', Anton Gerashchenko, conselheiro ministerial de assuntos internos da Ucrânia, informou que o paciente tem por volta de 28 anos e que a equipe neutralizou o explosivo.

O procedimento foi realizado com sucesso. Ainda ao jornal, Gerashchenko citou que a cirurgia é algo que deve “constar nos livros de medicina”. O militar foi encaminhado para passar por reabilitação e recuperação.