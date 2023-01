Aeronave caiu em um desfiladeiro - Yunish Gurung/AFP

Pelo menos 67 pessoas morreram em uma queda de um avião com 72 pessoas, no Nepal no domingo, 15. O desastre aéreo é o mais mortal do país do Himalaia em três décadas. O avião caiu nas margens do rio Seti Gandaki cerca de 10 a 20 segundos antes de pousar no recém-inaugurado aeroporto internacional de Pokhara.



Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023 Imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que o avião sobrevoa uma área residencial e começa a cair, em seguida, escuta-se uma explosão.

Um outros vídeos, que parecem ter sido filmados logo após o acidente, é possível ver o avião em chamas no chão enquanto a fumaça negra subia a partir dos detritos espalhados pelo local do acidente.

Que tragédia. Equipes de resgate estão no local da queda do avião no Nepal. pic.twitter.com/ki3Qve7cL1 — Diario Tempo Real (@TempoDiario) January 15, 2023 #Pokhara Nepal Plane Crash -#नेपाल के #पोखरा में प्लेन क्रैश

"Trinta e um [corpos] foram levados para hospitais", disse o policial AK Chhetri, acrescentando que outros 36 corpos ainda estavam no desfiladeiro de 300 metros em que a aeronave caiu, em Pokhara, no centro do Nepal.



"Trinta e um [corpos] foram levados para hospitais", disse o policial AK Chhetri, acrescentando que outros 36 corpos ainda estavam no desfiladeiro de 300 metros em que a aeronave caiu, em Pokhara, no centro do Nepal.

"A aeronave caiu em um desfiladeiro [passagem estreita], por isso é difícil trazer os corpos. A busca e o resgate estão em andamento. Nenhum sobrevivente foi encontrado ainda", disse o porta-voz do exército Krishna Prasad Bhandari.