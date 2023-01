Explosão ocorreu no domingo (15) em uma fábrica no condado de Panshan, no nordeste da China - Reprodução: redes sociasi

Publicado 16/01/2023 15:51

Uma explosão em uma fábrica de produtos químicos na China deixou duas pessoas mortas e 34 feridas, informou a mídia estatal nesta segunda-feira, 16.

A explosão ocorreu na tarde do último domingo, 15, em uma fábrica no condado de Panshan, na província de Liaoning, no nordeste do país, segundo a emissora estatal CCTV.

Doze pessoas estão desaparecidas após a explosão e os feridos já foram hospitalizados, informou a CCTV, citando autoridades locais.

"O fogo está controlado", acrescentou a rede, informando que 330 bombeiros foram enviados para combater as chamas.

Acidentes industriais são comuns na China, devido a protocolos de segurança negligentes e fiscalização deficiente.