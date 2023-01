Reprodução de um Leopard-2 finlandês - AFP

Publicado 24/01/2023 08:10

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou nesta terça-feira (24) que os países aliados já podem começar a treinar os militares ucranianos no uso de tanques Leopard de fabricação alemã, cuja entrega ainda está pendente de uma decisão que pode chegar "em breve". Na segunda, a Polônia pediu aval do país para enviar tanques à Ucrânia.

"Eu encorajei expressamente os países parceiros que possuem tanques Leopard prontos a treinar forças ucranianas nesses tanques", disse o ministro Boris Pistorius.

Kiev pede insistentemente a entrega desses tanques para repelir a invasão russa com mais eficácia. Muitos países da Otan têm tanques Leopard, mas para entregá-los à Ucrânia é necessária a autorização de Berlim, que ainda está pendente, apesar das pressões nos últimos dias.

Pistorius disse nesta terça-feira que uma decisão pode ser iminente e que pode acontecer "em breve", antes de se encontrar com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Berlim.

O chefe da Otan saudou a "mensagem clara" do ministro alemão, "porque quando for tomada uma decisão sobre a entrega dos carros de combate, vai demorar para tê-los prontos" para operar no terreno.

"Temos que dar à Ucrânia sistemas mais pesados e avançados, e temos que fazer isso mais rápido", enfatizou Stoltenberg, observando que o tempo se esgota porque Moscou parece não querer mudar de rumo.

A Polônia aumentou a pressão nesta terça-feira, anunciando que pediu oficialmente à Alemanha permissão para enviar seus tanques Leopard para a Ucrânia. No dia anterior, Varsóvia havia dito que enviaria esse material mesmo sem a permissão de Berlim.

"A Alemanha já recebeu nosso pedido de consentimento para transferir os tanques Leopard 2 para a Ucrânia", disse o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak.

O Kremlin alertou que a entrega dos tanques à Ucrânia não trará "nada de bom para o futuro das relações" entre a Rússia e a Alemanha.