Claudio Da Passano em 'Argentina 1985'Reprodução

Publicado 25/01/2023 14:20

Rio - O ator Claudio Da Passano, de 65 anos, morreu nesta quarta-feira, um dia depois do filme "Argentina 1985", do qual ele participou, ter sido indicado ao Oscar. A informação foi divulgada pela Associação de Atores da Argentina. A causa da morte não foi informada.

"É com muita dor que nos despedimos do ator Claudio Da Passano, filiado ao nosso sindicato desde 1985. Realizou extensa e destacada atuação no teatro, cinema e TV. As nossas condolências à sua companheira, a atriz Malena Figó, família e amigos, abraçando-os neste difícil momento", diz a mensagem do sindicato.

Em "Argentina 1985", Claudio interpretou o personagem Carlos Somigliana, colaborador de Julio César Strassera, que processa a Junta Militar que governou o país entre 1976 e 1983. Claudio também atuou na TV e no cinema. Ele era filho dos também atores Maria Rosa Gallo e Camilo Da Passano.

Além de "Argentina 1985", ele também atuou em "Chiquititas", "Yo Nena, Yo Princesa", "¿Dónde Estás Amor de Mi Vida que No te Puedo Encontrar"?, "Papá se Volvió Loco" e "Delito de Corrupción".