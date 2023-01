Os policiais de Memphis, todos negros, foram indiciados por homicídio culposo, agressão e lesões, além de sequestro - AFP

Publicado 30/01/2023 17:58

Memphis - O sexto policial envolvido no covarde e fatídico espancamento de Tyre Nichols, de 29 anos, foi suspenso nesta segunda-feira, 30. A morte do jovem negro voltou a sacudir os Estados Unidos após a Polícia de Memphis, no Tennesee, divulgar vídeos que mostram a violenta abordagem dos agentes. Os policiais, todos negros, foram indiciados por homicídio culposo, agressão e lesões, além de sequestro.

O agente Preston Hemphill, como os outros cinco já acusados, foi afastado do cargo "no início da investigação sobre a morte de Tyre Nichols", disse Kom Elder, porta-voz da polícia do Memphis.

Hemphill, que entrou na corporação em 2018, está suspenso até a conclusão da investigação que apura a conduta durante a trágica abordagem policial. Nichols foi detido em uma blitz de trânsito no dia 7 de janeiro. Vídeos do incidente mostram os cinco agentes, agredindo Nichols com socos, chutes e golpes de cassetetes, além de choques. Nichols gemia de dor e gritava por sua mãe.

O jovem morreu três dias depois no hospital e será enterrado nesta quarta-feira, 1º, em Memphis. Na semana passada, os cinco policiais, que foram demitidos, foram acusados de assassinato em segundo grau pela agressão. No sábado, 28, a polícia de Memphis desativou a Scorpions, unidade especial à qual pertenciam.

A unidade, cuja sigla em inglês significa Operação de Crimes de Rua para Restaurar a Paz em Nossos Bairros, foi criada em 2021 para atuar nas áreas de alta criminalidade no sul da cidade.