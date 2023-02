California apresenta contraproposta para proteger represas afetadas pela seca - AFP

A Califórnia apresentou uma contraproposta para reduzir a demanda de água diante da falta de um acordo regional entre os estados que dependem do rio Colorado, cuja redução faz soar o alerta no oeste dos Estados Unidos.

O documento, praticamente igual ao presentado no ano passado, propõe reduzir durante três anos sua cota de água procedente do rio Colorado. O Burau of Reclamation, agência governamental encarregada de gerir os recursos hídricos nos Estados Unidos, pediu aos sete estados que se abastecem das águas do rio Colorado chegarem a um acordo para reduzir em um terço sua demanda à medida que as represas Mead e Powell atingem níveis críticos depois de mais de duas décadas de seca extrema no oeste do país.

Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México, Utah e Wyoming perderam nesta terça-feira (31), o segundo prazo para alcançar este acordo regional e evitar restrições impostas unilateralmente pelo governo federal.

A Califórnia, o estado mais populoso da região e com a maior extensão de cultivos, argumenta que diante da falta de um acordo, deve primar o marco legal que regula a região e que a salvaria de maiores sacrifícios ao priorizar o setor agrícola.

As autoridades dos departamentos distritais de água da Califórnia propuseram na semana passada reduzir o abastecimento hídrico do rio Colorado nas maiores cidades do oeste, incluindo Phoenix e Las Vegas, que dependem fortemente deste manancial, segundo a CNN.

Em contrapartida, os outros seis estados aumentaram a pressão e apresentaram na segunda-feira um modelo que propõe cortes maiores para a Califórnia, ausente do texto.

Os estados esperam que este documento sirva de base para chegarem a um acordo que permita "estabilizar o sistema do rio Colorado".

"Estamos comprometidos em fazer mais", disse em nota, nesta terça, Adel Hagekhalil, diretor-geral do Distrito Metropolitano de Águas do Sul da Califórnia. "Mas temos que fazê-lo de forma que não ameace as pessoas que dependem do rio, as 19 milhões de pessoas do sul da Califórnia".

"Temos que fazê-lo de forma que não devaste nossa economia, de 1,6 trilhão de dólares", acrescentou. O rio Colorado nasce nas Montanhas Rochosas e avança por Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Califórnia e norte do México, onde deságua no Golfo da Califórnia.

Alimenta-se principalmente da neve acumulada em grande altitude, que derrete gradualmente durante os meses mais quentes.

Mas a diminuição das precipitações e o aumento das temperaturas, provocado pela queima sem controle de combustíveis fósseis pelo homem, alteraram os ciclos com menos neve, que derrete mais rapidamente.

Consequentemente, menos água chega ao rio que abastece dezenas de milhões de pessoas e é crucial para irrigar milhares de hectares de cultivos.