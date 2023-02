Veículo foi encontrado por moradores do município de Pesquería, que alertaram as autoridades - Reprodução

Publicado 08/02/2023 12:46

Os corpos de 14 pessoas, incluindo duas da Guatemala, foram encontrados dentro de uma caminhonete que caiu em um riacho no estado mexicano de Nuevo León, informaram as autoridades locais na última terça-feira.

As vítimas são 12 homens, incluindo um adolescente de 15 anos, e duas mulheres, informou o Ministério Público.

O veículo, com placa de Nuevo León, foi encontrado por moradores do município de Pesquería, que alertaram as autoridades. "Foi um acidente de trânsito, um capotamento", afirma o boletim da polícia.

Pesquería fica a 35 quilômetros de Monterrey, a capital de Nuevo León, e a 200 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos.

Os migrantes, em sua maioria de países da América Central, que atravessam o México na tentativa de chegar aos Estados Unidos às vezes são forçados a viajar clandestinamente e em veículos superlotados ou a seguir por rotas controladas por grupos criminosos.

Nos últimos anos, muitos acidentes envolvendo migrantes foram registrados. O mais grave ocorreu em 9 de dezembro de 2021, quando um trailer que transportava quase 160 migrantes colidiu com uma ponte em uma rodovia em Chiapas (sul) e provocou 56 mortes.