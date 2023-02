Localizada ao norte da província de Aleppo, Jindires foi uma das cidades sírias mais afetadas pelo terremoto de segunda-feira - AFP

Publicado 10/02/2023 17:43

Jindires - Mais de cinco milhões de pessoas podem ficar sem casa na Síria devido ao catastrófico terremoto que sacudiu o noroeste do país e parte da Turquia na segunda-feira, 6, de acordo com Sivanka Dhanapala, representante no país do Alto Comissariado das Organização das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Dhanapala afirmou que, segundo cálculos da ONU, 5,37 milhões de afetados precisarão de ajuda para se alojar em diferentes pontos da Síria.

"É um número muito alto e afeta uma população que já estava sofrendo um deslocamento maciço", acrescentou.

Segundo ele, o ocorrido é agora "uma crise dentro de uma crise", depois dos problemas econômicos, da covid-19 e do inverno rigoroso, que se somam à longa guerra civil iniciada em 2011. Sobreviventes do terremoto na Síria recorreram a acampamentos criados para os deslocados pela guerra civil. Muitos perderam suas casas ou têm medo de retornar às construções abaladas pelo tremor.

O terremoto tirou a vida de mais de 23 mil pessoas, das quais mais de 3.5 mil em território sírio. Cerca de meio milhão de pessoas morreu na guerra civil do país. O conflito obrigou cerca de metade da população a fugir de suas casas. Muitos encontraram abrigo na vizinha Turquia.