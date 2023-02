Presidente do Irã, Ebrahim Raissi - AFP

Presidente do Irã, Ebrahim RaissiAFP

Publicado 10/02/2023 16:52

O Ministério da Inteligência do Irã informou, nesta sexta-feira, 10, que deteve os "principais responsáveis" por um ataque com drones lançado em janeiro contra uma instalação militar no centro do país e que tem provas que responsabilizam Israel.