Autoridades não deram detalhes das atividades realizadas no local alvo do ataque, ao norte da cidade de IsfahanReprodução: redes sociais

Publicado 28/01/2023 22:37

O Irã informou ter repelido um ataque com drones em uma área militar em Ispahan na madrugada de domingo, 29, (noite de sábado, 28, no Brasil), segundo o ministério da Defesa, citado pela agência Irna.

"Um ataque fracassado foi lançado usando drones em um dos complexos de equipamentos do ministério da Defesa", explicou a pasta, acrescentando que o ataque não provocou vítimas, apenas "danos menores no telhado" de um edifício, segundo a agência iraniana.

O vice-governador da província de Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, também disse à televisão que "a causa do incidente está sendo investigada".

As autoridades não deram detalhes das atividades realizadas no local alvo do ataque, ao norte da cidade de Isfahan.

O Irã tem várias instalações nucleares de pesquisa conhecidas na região, inclusive uma usina de conversão de urânio.

Em abril de 2021, Teerã anunciou que começou a produzir urânio enriquecido a 60% na usina de Natanz, na província de Isfahan.

As negociações para retomar o acordo nuclear de 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, no acrônimo em inglês), entre o Irã, a União Europeia e seis grandes potências, estagnaram após a saída dos Estados Unidos, em 2018.

O acordo visava a evitar que Teerã desenvolvesse armamento atômico, um objetivo que o Irã sempre negou perseguir.

Nos últimos anos, o Irã tem acusado Israel de executar várias ações encobertas em seu território, incluindo um ataque, segundo Teerã, usando uma metralhadora controlada via satélite, que matou Mohsen Fakhrizadeh, um físico expoente da pesquisa nuclear, em novembro de 2020.

Além disso, Teerã tem sido acusada nos últimos meses de fornecer drones à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, o que o Irã nega.