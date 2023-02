Balão chinês sobrevoava os EUA - Reprodução/Twitter

Balão chinês sobrevoava os EUAReprodução/Twitter

Publicado 14/02/2023 09:30 | Atualizado 14/02/2023 11:22

O serviço de investigação da polícia dos Estados Unidos, FBI, iniciou nesta terça-feira (14) as apurações sobre os restos do balão de espionagem chinês que sobrevoou o território norte-americano nas últimas semanas.



Ainda, a Casa Branca anunciou na última segunda-feira (13) que foram recuperados alguns sensores do balão para serem investigados.



Os restos do objeto foram recolhidos na costa da Carolina do Sul. As imagens foram feitas no dia 5 de fevereiro, um dia após o veículo ser abatido. O balão foi derrubado no momento em que estava em uma área sem perigos para a população.



A China demonstrou a sua insatisfação pelo abatimento de seu "dirigível civil sem piloto" que estava no espaço aéreo dos Estados Unidos há alguns dias. Para os norte-americanos, o equipamento tratava-se de um "balão espião".



"A China exprime sua forte insatisfação e protesta com força contra o abatimento de seu dirigível civil sem piloto. Ao usar a força, obviamente, reagiu de uma maneira excessiva, violando gravemente os padrões internacionais", informou em nota o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.



OVNIs

Os EUA e o Canadá investigam a origem de três objetos voadores não identificados (OVINs) abatidos no espaço aéreo da América do Norte nos últimos dias.



O governo dos Estados Unidos afirmou na última segunda-feira que não há nenhuma preocupação com uma possível existência de alienígena ou extraterrestre. O esclarecimento foi feito pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em relação aos objetos não identificados que apareceram no território aéreo do Canadá, nos EUA e do Alasca.



“Eu só queria ter certeza de que abordaríamos isso na Casa Branca: sei que houve dúvidas e preocupações sobre isso, mas não há novamente nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com essas recentes quedas”, comentou Jean-Pierre com bom humor.