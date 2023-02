Ford na Alemanha - Reprodução/Internet

Ford na AlemanhaReprodução/Internet

Publicado 14/02/2023 11:06 | Atualizado 14/02/2023 11:26

A Ford Motor Co. revelou nesta terça-feira, 14, planos de cortar 3,8 mil empregos na Europa nos próximos três anos, como parte de uma estratégia para reduzir custos e impulsionar lucros, à medida que a montadora americana segue com sua transição para carros elétricos. A maior parte dos cortes ocorrerá na área de desenvolvimento de produtos, com a redução de engenheiros na Europa, num momento em que a empresa depende cada vez mais dos EUA para desenvolver veículos.

"Isso terá impacto na estrutura organizacional, no talento e nas habilidades que precisaremos no futuro", disse em comunicado Martin Sander, executivo encarregado de migrar a linha de produtos da Ford na Europa para versões elétricas.

Em conferência por telefone, Sander disse a repórteres que 2,3 mil empregos serão eliminados nas operações alemãs, em Colônia e Aachen. Mais 1,3 mil vagas serão fechadas no Reino Unido e as 200 restantes em outras partes da Europa, acrescentou ele.