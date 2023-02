Ataque a tiros na noite de segunda-feira causou pânico entre alunos e professores da Universidade de Michigan - AFP

Ataque a tiros na noite de segunda-feira causou pânico entre alunos e professores da Universidade de Michigan AFP

Publicado 14/02/2023 12:09

Lansing - Um homem, de 43 anos, invadiu, na noite de segunda-feira, 13, a Universidade de Michigan, na cidade de East Lansing, e deixou três mortos e cincos pessoas feridas ao abrir fogo no campus. Pouco após o ataque a tiros, o suspeito foi encontrado morto, segundo a polícia local.

A identidade do criminoso não foi revelada, assim como a possível motivação do tiroteio. A suspeita é de que o homem tenha cometido suicídio após o chocante ataque. De acordo com Chris Rozman, subcomandante da polícia do campus da Universidade de Michigan, o suspeito armado invadiu um edifício na noite de segunda-feira e abriu fogo contra as três primeiras vítimas mortas. Na sequência, seguiu a pé para outro prédio e abriu fogo novamente.

"Realmente foi um pesadelo o que vivemos esta noite. Estamos aliviados por não existir mais uma ameaça ativa no campus", disse Rozman.

fotogaleria

A identidade das vítimas ainda não foram reveladas. As autoridades não confirmaram se o atirador tinha alguma ligação com a universidade, mas destacaram que não tinham suspeita de ameaça à comunidade nas últimas semanas.

A Universidade de Michigan, a 145 quilômetros de Detroit, é uma importante das instituições de ensino superior público mais renomadas dos estados Unidos. O campus principal, em East Lansing, é responsável por 50 mil alunos de graduação e pós-graduação.