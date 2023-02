Secretário pontuou que restos dos equipamentos caíram em áreas de difícil acesso - AFP

Secretário pontuou que restos dos equipamentos caíram em áreas de difícil acessoAFP

Publicado 14/02/2023 15:47

Os Estados Unidos abateram, nos últimos dias, três ovnis (objetos voadores não identificados) que estavam sobrevoando a América do Norte. E a inteligência norte-americana passou a considerar diferentes origens e funções destes equipamentos.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 14, John Kirby, secretário de Segurança Nacional dos EUA, afirmou que é possível que os objetos estejam "ligados a entidades comerciais ou de pesquisa e, portanto, sejam inofensivos".

“Não vimos nenhuma indicação ou qualquer coisa que aponte especificamente para a ideia de que esses três objetos faziam parte do programa de espionagem (da China) ou que estavam definitivamente envolvidos em esforços externos de coleta de inteligência”, afirmou.

Kirby ressaltou ainda que explicações mais aprofundadas a respeito destes ovnis só poderão ser divulgadas após a coleta dos destroços. Ele pontuou, entretando, que os restos dos equipamentos caíram em áreas de difícil acesso.

Preocupação com extraterrestres descartada

O governo dos Estados Unidos afirmou, na última segunda-feira, 13, que não há nenhuma preocupação com uma possível existência de alienígena ou extraterrestre.

O esclarecimento foi feito pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em relação aos objetos não identificados que apareceram no território aéreo do Canadá, nos EUA e do Alasca.

“Eu só queria ter certeza de que abordaríamos isso na Casa Branca: sei que houve dúvidas e preocupações sobre isso, mas não há novamente nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com essas recentes quedas”, comentou Jean-Pierre com bom humor.