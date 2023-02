Brianna foi morta a facadas - Instagram/Reprodução

Publicado 14/02/2023 15:35

A jovem britânica Brianna Ghey, de 16 anos, influenciadora trans do TikTok, foi encontrada morta a facadas no Linear Park, em Warrington, cidade do condado de Cheshire, na Inglaterra.



O corpo da adolescente foi encontrado por pessoas que andavam pelo local. Ela teria sido assassinada em plena luz do dia por outros dois adolescentes, um menino e uma menina, ambos de 15 anos, que foram acusados de homicídio e já foram detidos. As identidades do menores não foram reveladas.

A polícia local afirma não ter encontrado evidências de que o assassinato de Brianna tenha sido provocado por motivo de transfobia e crime de ódio.



“Neste momento, não há evidências que sugiram que as circunstâncias em torno da morte de Brianna sejam relacionadas ao ódio”, disse o detetive-chefe superintendente, Mike Evans, segundo a Monet. O oficial afirmou ainda que o assassinato de Ghey foi um “ataque direcionado”, mas a polícia ainda está tentando determinar a verdadeira razão do crime.



“As patrulhas foram intensificadas na área local e os oficiais permanecerão em Culcheth [vila no bairro de Warrington] para fornecer segurança e abordar quaisquer preocupações que os residentes possam ter”, afirmou a agente que ainda pediu a ajuda da população com informações sobre o crime.

“Também queremos que as pessoas e empresas da comunidade local verifiquem qualquer filmagem de câmeras de segurança ou de vigilância em busca de qualquer coisa que possa ajudar em nossa investigação”, acrescentou.