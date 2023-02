Nova obra de Banksy que critica a violência doméstica conjugal colocou a pequena Margate no holofote no Reino Unido - AFP

Nova obra de Banksy que critica a violência doméstica conjugal colocou a pequena Margate no holofote no Reino UnidoAFP

Publicado 14/02/2023 15:05

Margate - O artista de rua britânico Banksy revelou, nesta terça-feira, 14, na celebração do Dia dos Namorados sua mais recente obra no Reino Unido que expõe a violência doméstica contra as mulheres. Devido à repercussão da crítica, o cenário rapidamente desmontado por agentes da prefeitura de Margate, cidade litorânea no sudeste da Inglaterra.

A pintura retrata uma tradicional dona de casa da década de 1950, com um olho roxo e um dente quebrado, que parece empurrar um homem para dentro de um freezer velho encostado na parede. No chão, ao lado do agressor, havia objetos como uma frigideira, uma cadeira quebrada e uma garrafa vazia.

Banksy, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, publicou em sua conta do Instagram três imagens do trabalho, que ele chamou de "Máscara de São Valentim". Amanda Barden, moradora de Margate, contou à AFP que achou a obra "fantástica".

"É uma questão importante que as pessoas possam falar sobre a violência conjugal (...) isso vai abrir o diálogo", disse a mulher de 56 anos.

Por volta do meio-dia local (9h no horário de Brasília), funcionários municipais retiraram o congelador e outros objetos do local, deixando a obra incompleta e de difícil compreensão.

"O grafite está situado na parede de uma propriedade privada. Um freezer que parece fazer parte da obra foi retirado por agentes municipais por motivos de segurança, já que se encontrava em terreno público", disse a prefeitura em um comunicado.

O eletrodoméstico "será devolvido quando houver garantia de segurança", afirmaram, contando que entrarão "em contato com o dono da propriedade para discutir como preservar a obra de arte para o distrito".

Antes da retirada dos objetos, a prefeita de Margate, Heather Keen, havia dito que a cidade iria "estudar como proteger e preservar" a obra, pois estariam "orgulhosos de tê-la aqui". Há três anos, o artista de Bristol pintou uma outra obra para o Dia dos Namorados: uma menina atirava um buquê de flores vermelhas com um estilingue.

Banksy, cujas obras regularmente batem recordes em leilões, tem apoiado os ucranianos desde o início da ofensiva russa. Em janeiro deste ano, ele pôs 50 serigrafias à venda para arrecadar fundos para os civis.

E, em meados de novembro, o misterioso pintor publicou, em sua conta do Instagram, uma compilação em formato de vídeo das suas pinturas na Ucrânia, incluindo a obra de uma pessoa com máscara de gás em Hostomel. Confirmou, assim, a autoria até então em dúvida.