Segundo terremoto de magnitude 5,7 atinge a Romênia em 24 horasReprodução

Publicado 14/02/2023 16:44

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a Romênia , no sudeste-europeu, nesta terça-feira (14). É o segundo tremor de magnitude semelhante a abalar o país nas últimas 24 horas. Felizmente, nenhum dano grave foi relatado em nenhum dos dois casos.



O tremor na terça-feira ocorreu às 15h16m no condado de Gorj a uma profundidade de aproximadamente 40 km (25 milhas) , de acordo com dados do Instituto Nacional de Física da Terra da Romênia.

