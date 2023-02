Brainard será a segunda mulher a atuar como diretora do NEC - AFP

Brainard será a segunda mulher a atuar como diretora do NECAFP

Publicado 14/02/2023 19:28

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira, 14, a indicação da vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, ao cargo de diretora do Conselho Econômico Nacional (NEC, pela sigla em inglês). O democrata, no entanto, não informou quem substituirá Brainard na autoridade monetária.

Brainard sucede Brian Deese e será responsável por aconselhar o presidente sobre políticas e decisões de pessoal, além de coordenar a formulação de políticas do poder executivo.

Com a indicação, Brainard será a segunda mulher a atuar como diretora do NEC. Em comunicado oficial, a Casa Branca destaca a carreira da vice-presidente do Fed, afirmando que sua adesão traz "profundidade extraordinária de conhecimento econômico nacional e internacional".

Biden também indicou Jared Bernstein ao cargo de presidente do Conselho de Assessores Econômicos, substituindo Cecilia Rouse.